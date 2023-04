PSG , Equipe de France : Messi se prend une balle perdue de Ceferin sur l'affaire Mbappé - Martinez

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Réelu à la présidence de l'UEFA pour un nouveau mandat, Aleksander Ceferin s'est lâché dans le livre « Messianique » où il évoque le cas de Lionel Messi (PSG). Dans un passage cité par Mundo Deportivo, le Slovène reproche à la Pulga son manque de réactions face aux provocations grossières de « Dibu » Martinez à l'égard de son coéquipier en club Kylian Mbappé.

Dibu Martinez traité de « primitif » pour son attitude

«Il aurait dû dire quelque chose, lui dire d’arrêter de faire ça, de montrer un peu de respect. Messi joue toute l’année avec (Kylian) Mbappé. Si vous voyez comment il a réagi pendant les penalties… Je ne comprends pas qu’il se moque de Mbappé, de la marionnette et des choses comme ça. Ce n’est pas de la sportivité, c’est primitif et je n’ai pas aimé», a notamment expliqué le boss de l'UEFA.

Aleksander Ceferin a ensuite directement attaqué le portier d'Aston Villa pour ses célébrations toutes plus dégoûtantes les unes que les autres : « On ne fait pas ça quand on a gagné la Coupe du monde ! Montrez un peu de grandeur, montrez que vous n’êtes pas un primitif. Vous pouvez être un gardien de but parfait, mais si vous n’êtes pas une bonne personne…»