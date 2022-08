PSG, Equipe de France : nouvelles révélations dans l’affaire Pogba et Mbappé !

L’affaire Pogba anime le monde du football en pleine dernière ligne droite du mercato estival. Le JT de 20h, sur TF1, a ainsi évoqué cette sombre histoire d’extorsion familiale tandis que L’Équipe en a fait sa Une du jour. Hier soir, RMC Sport a consacré un long article sur la dernière révélation de taille de cette affaire.

Selon le service Police-Justice de la radio sportive, Paul Pogba aurait bien versé de l'argent à d'anciennes fréquentations pour un montant atteignant près de 100 000 euros ! Cette somme n'aurait pas contenté ses extorqueurs qui réclament 13 millions d'euros au milieu de terrain de la Juventus Turin et de l'équipe de France.

D’après le joueur, il n’y aurait toutefois pas d’histoire de marabout autour de Kylian Mbappé. Côté procédure, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire mais pourrait saisir un(e) juge d'instruction dans les jours qui viennent, probablement avant la fin de la semaine. D'ici-là, aucune audition n'est programmée ni pour le milieu de l'équipe de France ni pour aucun de ses proches.

🔴 Paul Pogba a bien déclaré avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. Par ailleurs, l’enquête ouverte l’est pour "Extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée", et non pas simplement pour une tentative.