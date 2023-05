PSG, LOSC, OM, OL, Stade Rennais, ASSE : la tournée des stades de l'équipe de France est connue !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ce jeudi, le Comité Exécutif de la FFF a validé le choix des villes de France qui vont accueillir les Bleus durant la saison 2023-2024. En effet, la Fédération a choisi de ne pas renouveler son contrat avec le Stade de France (Saint-Denis) et est désormais contrainte de s'organiser en « one-shot » avec les Métropoles et les clubs pour accueillir les équipes de France A, Féminine et Espoirs.

Les Bleus iront au Parc, à Pierre-Mauroy, au Groupama et au Vélodrome !

Ainsi, pour les septe dates à combler entre septembre 2023 et juin 2024, les villes choisies sont Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz. Dans le détail, les Bleus recevront l'Irlande au Parc des Princes le 7 septembre, se déplaceront à Lille le 17 octobre pour un match amical face à l'Ecosse, clôtureront leurs qualifications à l'Euro 2024 face à Gibraltar au Stade de France le 18 novembre. En mars 2024, le Groupama Stadium et l'Orange Vélodrome recevront les Bleus soit pour un match amical, soit pour un barrage à l'Euro. La tournée se poursuivra au Matmut Atlantique et à Saint-Symphorien en juin de cette même année.

Les féminines pour l'ASSE, Rennes et Reims

Notons que Geoffroy-Guichard, le berceau de l'ASSE, acceuillera comme le Roazhon Park (Rennes) ou encore Auguste Delaune Reims) des matches importants de l'équipe de France féminine (Qualif pour l'Euro 2025 et Ligue des Nations). Les Bleues seront en visite dans le Chaudron en juin 2024. Parmi les stades majeurs français, seuls Bollaert-Delelis, la Meinau et la Jonelière ne sont pas concernés par ce grand partage.