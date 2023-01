PSG : Mbappé, deux cadres du RC Lens et du FC Nantes heureux du retrait de Lloris en Bleu ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

En pleine crise avec Noël Le Graët, Hugo Lloris a décidé de quitter la scène internationale. Hier soir, le champion du monde 2018 a officialisé sa retraite en équipe de France pour laisser la place à la nouvelle vague. Justement, qui peut durablement remplacer le gardien de 36 ans dans les buts tricolores ? Dans son édition du jour, L’Équipe liste les prétendants et mise évidemment sur Mike Maignan dès qu’il sera de retour de sa blessure au mollet gauche.

La retraite internationale pourrait aussi profiter à Alban Lafont, qui excelle au FC Nantes, mais aussi à Brice Samba, mentionné derrière le Canari pour sa solide saison au RC Lens et qui devance llan Meslier (Leeds, 22 ans) ou Lucas Chevalier (LOSC, 21 ans). Autre grand gagnant du retrait de Lloris : Kylian Mbappé. Si Raphaël Varane semble avoir toute légitimité pour récupérer le brassard, l’attaquant du PSG est un candidat très sérieux au capitanat des Bleus.

« De plus en plus leader depuis cette Coupe du monde, le Parisien a l’étoffe pour endosser ce rôle, analyse le quotidien sportif. Il symbolise également le trait d’union entre les générations, au vu de son âge mais aussi de sa légitimité et de sa longévité en équipe de France (66 sélections, 36 buts). À 23 ans, Lloris était devenu à Wembley le plus jeune capitaine de l’histoire des Bleus contre l’Angleterre, en amical (2-1), le 17 novembre 2010... »