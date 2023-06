PSG : Mbappé prend deux balles perdues en Amérique du Sud

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Où qu’il aille et quoi qu’il fasse, Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Ce matin, le quotidien madrilène As a tenté d’éclaircir l’avenir de la star du PSG au lendemain de sa présence aux côtés de Zlatan Ibrahimovic à la finale de la Roland-Garros remportée par Novak Djokovic devant Casper Ruud. En parallèle, Mbappé fait les choux gras de la presse sud-américaine. En cause ? Ses déclarations de l’an dernier qui avait été très mal prise de l’autre côté de l’Océan Atlantique : « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas à un niveau élevé pour se rendre à la Coupe du monde. Le football n’y est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pourquoi les Européens gagnent toujours. »

Mbappé paye ses erreurs passées

Hier, le président de la Fédération uruguayenne a profité du sacre mondial de ses U20 devant l’Italie (1-0) pour remettre l’attaquant du PSG à sa juste place. « Mbappé a commis une erreur. Nous devons être plus positifs et penser que nous sommes très forts en tant que continent parce que le football est né ici », a tonné Ignacio Alonso. Sur les réseaux sociaux, Claudio Tapia, président de la Fédération argentine, s’est également emporté contre l’attaquant du PSG : « L’Argentine est championne du monde chez les seniors. L’Uruguay est champion du monde des moins de 20 ans. Le Brésil est champion des moins de 17 ans et champion olympique. Mais comment ? Mbappé a dit qu’il n’y avait pas de niveau en Amérique du Sud. »

Pour résumer Présent dimanche à Roland-Garros pour assister au 23e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, Kylian Mbappé (PSG, 24 ans) a rejoint le rassemblement de l’équipe de France pour les deux prochains matches des Bleus et a fait couler de l’encre en Uruguay.

