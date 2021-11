PSG : Mbappé s’offre Messi, l’Argentin l’accueille dans un cercle fermé à CR7

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On n’a pas fini d’entendre parler de la dernière prestation lumineuse de Kylian Mbappé. Auteur d’un quadruplé et d’une passe décisive hier contre le Kazakhstan au Parc des Princes (8-0), l’attaquant du PSG a pleinement participé à la qualification de la France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Avec ses quatre buts, le prodige tricolore de 22 ans est le premier international à signer pareille performance depuis Just Fontaine. Le meilleur buteur de la Coupe du monde 1958 (13 réalisations) avait réalisé cet exploit en Suède, le 28 juin 1958, contre l’Allemagne de l’Ouest dans le match pour la troisième place (6-3).

Messi a eu deux fois 10 dans L’Équipe

Comme il l’ambitionne, Mbappé marche toujours sur les traces des plus grands et dépoussière les monuments au fur et à mesure pour leur filer un sacré coup de vieux. L’attaquant du PSG honorait ainsi sa 52e sélection face au Kazakhstan à 22 ans et 10 mois. Aucun Français n’a jamais fait mieux. Il totalise désormais 23 unités en sélection.

Au même âge, Lionel Messi comptait 45 sélections avec l’Argentine pour 13 buts et Cristiano Ronaldo avait cumulé 53 capes avec le Portugal pour 20 réalisations. L’extraterrestre de Bondy plane décidément dans une autre galaxie au point d’avoir intégré le cercle des joueurs ayant reçu la note de 10/10 dans L’Équipe. Ils étaient 10 avant son récital d’hier soir. Dont ce diable de Messi, à deux reprises en 2010 et 2012. Cristiano Ronaldo, à 36 ans, n'a jamais eu cet honneur malgré des masterclass à profusion.

