PSG, Real Madrid, Equipe de France : Benzema, Mbappé, Deschamps passe à l'offensive

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Benzema

"Il n'y est pour rien. Tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n'est pas l'idéal. Malgré tout, on était à 3-1 à la 80e (face à la Suisse) et là, ce qui avait fait notre force jusqu'ici nous a fait défaut. J'aurais pu faire les choses différemment. Oui! Mais on était à 3-1 à la 80e!"

Mbappé

"Il avait la détermination et les très bonnes intentions qu'il fallait. Mais il n'a pas eu l'efficacité souhaitée, et qu'il souhaitait lui-même. Il reste un joueur capable de faire la différence à tout moment, même quand il est moins bien."

Giroud

"J'ai été honnête et transparent avec Olivier. Depouis février, sa situation en club s'était plus que dégradée. (…) Je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit."

La défaite face à la Suisse

"Le plus dur à digérer, et je l'ai digéré, c'est de savoir ce qu'on est capables de faire et de constater ce qu'on a fait. Et, je vais le répéter, d'être à 3-1 à la 80e minute contre la Suisse et de voir ce qui s'est passé après. Cela ne devait pas nous arriver au vu de la force qui était la nôtre et la solidité qui a toujours été notre ADN. A 3-3, il y a forcément de l'énervement mais tout reste jouable. On sait qu'il y a la prolongation avec la capacité d'obtenir la qualification.Et juste avant, il y a l'occasion de Coman et ce ballon qui touche la barre. Il faut être factuel, réaliste. Même si, à 3-1, pas une personne dans le stade, ni ailleurs, n'a dû se dire qu'on n'allait pas se qualifier."