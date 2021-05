PSG, Real Madrid : le premier échange prometteur entre Mbappé et Benzema

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Sélectionné pour l'Euro 2021 par Didier Deschamps, Karim Benzema (33 ans) va enfin rejouer avec l'équipe de France. Un événement attendu par beaucoup de monde, chez les supporters comme chez les joueurs. Comme le rapporte le journaliste de L'Equipe Bertrand Latour, certains joueurs seraient très excité à l'idée de pouvoir jouer avec la star du Real Madrid... A commencer par Kylian Mbappé.

Sur son compte Instagram, le natif de Bondy a publié un message pour souhaiter la bienvenue à KB9. Rapidement, Benzema a réagi en espagnol : « Vamonos crack » (à traduire par « Allons-y crack »). Les prémices d'une belle complicité ?

Un choix validé chez les Bleus … Et à la Fédération

Plusieurs joueurs comme Steve Mandanda ou Lucas Hernandez se sont également réjouis du retour de Benzema en Bleus. Un signe qui ne trompe pas sur l'acceptation du vestiaire concernant ce choix surprise de Didier Deschamps.

Une acceptation partagée par Noël Le Graët, qui a parfaitement validé ce retour comme il l'a fait savoir à L'Equipe : « Je suis très content que ces deux hommes se réconcilient, qu'il y ait la paix entre eux. J'ai toujours à peu près souhaité que cela se termine comme cela, vous le savez bien. C'est un vrai bonheur. Didier a fait preuve d'une grande intelligence. Et Benzema est tellement fort sur toute la saison... Sportivement, c'est un choix incontestable. On a évoqué cela avec Didier il y a un petit mois. Je lui ai évidemment tout de suite donné mon assentiment. J'ai toujours respecté le choix de Didier qui a des résultats incontestables. Cela n'a jamais été un sujet de fâcherie entre nous. Karim Benzema n'a jamais posé de problèmes dans le groupe. On a gagné beaucoup de choses sans lui. Mais il peut apporter beaucoup pour ce championnat d'Europe ».