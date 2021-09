PSG : nouvelles révélations affolantes sur la diva Mbappé !

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

L’équipe de France dégage depuis l’Euro une impression de fébrilité. Éliminés par la Suisse, les Bleus semblent avoir perdu le fil de leur football, comme en atteste le fait d’avoir été menés au score lors des quatre derniers matches. Le cas Kylian Mbappé est peut-être le plus significatif. Auteur d’un Euro sans statistique à son actif, l’attaquant du PSG est encore resté muet mercredi contre le Bosnie-Herzégovine (1-1) et est même sorti touché au mollet droit.

Entre temps, un nouvel ouvrage tente de faire la lumière sur son comportement en équipe de France. Dans un livre à paraître le 9 septembre aux éditions Hugo Sport, intitulé « Du Mondial à l’Euro, l’histoire secrète d’un rendez-vous raté », Baptiste Desprez raconte les petits aménagements dont Mbappé a pu bénéficier lors du dernier Euro, lesquels ont fini par agacer jusqu’à ses propres coéquipiers. « Son potentiel est hallucinant mais il a aussi des côtés un peu plus difficiles à gérer et quand ça va moins bien, il devient un peu capricieux et se met à bouder. Ce n'est pas aisé pour l'équilibre du collectif », souffle un proche de l'équipe de France.

Mbappé, pas non plus le plus travailleur ?

D’après ce témoignage, le staff de l’équipe de France doit composer avec les caprices de de Mbappé et une motivation aléatoire. Car le prodige de Bondy n’est visiblement pas le plus travailleur de l’effectif. Et lorsque le staff ne prête plus attention à lui, Mbappé « le fait ressentir, notamment en boudant. Une situation constatée à plusieurs reprises dans la vie de l'équipe de France et qui n'a pas manqué d'irriter certains de ses coéquipiers », d’après le journaliste du Figaro.

Conscient de cet état de fait, Didier Deschamps s'attache à ne jamais froisser le Parisien et à désamorcer la moindre polémique, comme Thomas Tuchel en son temps. « Chaque phrase à son sujet peut être mal interprétée et Deschamps marche parfois sur des œufs », narre notre confrère passé par Sport 24.

