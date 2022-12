PSG, Real Madrid : un seul Français dans l’équipe type de la Coupe du monde !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

On connaît l’équipe type de la Cpupe du monde aux notes de L’Équipe. Le gardien croate Dominik Livakovic garde le but devant son compatriote Josko Gvardiol et les deux Marocains Achraf Hakimi et Romain Saïss. L’Argentin Marcos Acuña, exécrable en finale, occupe le poste de latéral gauche.

Au milieu de terrain, Sofyan Amrabat porte aussi haut les couleurs des Lions de l’Atlas en compagnie de l’Argentin Enzo Fernandez et du Croate du Real Madrid, Luka Modric. Au niveau des clubs, le PSG place deux autres représentants avec Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le trident de l’attaque de ce onze prestigieux est complété par l’ailier anglais d’Arsenal, Bukayo Saka. Détail savoureux : Mbappé arrive en tête du classement des joueurs de champ de L'Équipe devant un certain Messi (7,17 contre 6,71) et Romain Saïss.