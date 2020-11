PSG - Suède (4-2) : épaté par Giroud, Pierre Ménès n’est pas rassuré par Mbappé (PSG)

Olivier Giroud a encore prouvé à tous ses détracteurs qu’il avait de la ressource. Critiqué après quatre matches sans but avec les Bleus, l’attaquant de 34 ans a inscrit un doublé contre la Suède mardi en Ligue des Nations (4-2). Deux buts somptueux qui lui ont permis d’être très bien noté dans L’Équipe et aux yeux de Pierre Ménès (8 à chaque fois).

« Il m’a vraiment étonné. Comme quoi, il n’a pas besoin de beaucoup de matchs pour retrouver des jambes parce qu’hier soir, des jambes, il en avait. Il a été dangereux, et inspiré dans ses prises de balle, a constaté le consultant de Canal+ sur son blog. Une première tête repoussée par Olsen, un but plein de spontanéité du pied gauche et un autre d’une jolie tête plongeante. Le voilà à 44 buts en Bleu. Comme d’habitude, on l’a enterré après le Portugal et comme d’habitude, il a ressuscité le match d’après. Lui, c’est vraiment Highlander… »

En revanche, Kylian Mbappé n’a pas rassuré Ménès sur son état de forme après son entrée à la place de Marcus Thuram en seconde période. « Il aura joué 35 minutes sans trop forcer. On sentait qu’il voulait se tester mais je ne pense pas qu’il était d’une sérénité à toute épreuve, poursuit-il. Il a quand même réussi à délivrer une merveille de passe décisive à Giroud sur le troisième but. »