RC Lens, équipe de France : Ménès veut voir Griezmann sortir du mitard et milite pour Clauss

Sur son site Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'est fendu d'une vidéo d'avant-match pour évoquer la rencontre France – Kazakhstan de samedi soir, décisive pour la qualification des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. Espérant voir une équipe de France en configuration offensive face au plus modeste adversaire de ce groupe, l'ancien consultant du CFC réclame surtout, à cor et à cri, de revoir Antoine Griezmann dans un rôle offensif.

« Clauss regarde tout ça depuis son canapé. C'est l'école Deschamps »

« J'ai envie de voir un Griezmann attaquant et pas un Griezmann au mitard comme contre la Belgique et l'Espagne. Moi franchement Griezmann qui récupère des ballons et fait des passes à 10 mètres, ça m'intéresse pas. Griezmann j'attends qu'il combine avec Benzema et Mbappé. Avec Mbappé, c'est quasiment jamais. Avec Benzema, c'est arrivé qu'une fois... quand Mbappé n'était pas là, comme par hasard. N'est-ce pas l'occasion d'avoir un match un match où on oblige Griezmann à jouer dans un rôle à vocation offensive pour voir de vraies combinaisons entre les trois joueurs qui détiennent quand même une partie de l'avenir des Bleus ? », a lancé Pierre Ménès, qui milite aussi pour voir Kingsley Coman piston droit si Didier Deschamps persiste dans son schéma à trois centraux.

« Pavard à droite, c'est pas génial mais piston, c'est une invention du démon. Léo Dubois a plus le profil mais en a-t-il le niveau ? Même les supporters lyonnais pensent plutôt que non. Pendant ce temps-là, Jonathan Clauss regarde tout ça depuis son canapé. C'est l'école Deschamps. Tu as 29 ans, tu joues pas la Coupe d'Europe, tu joues en Ligue 1, pas de Bleus pour toi ! Sans vouloir céder à la pression médiatique, à ce poste-là où il y a une déficience claire, face à un adversaire comme ça, cela vaudrait peut-être le coup d'essayer ce joueur... Je le regrette. Je n'aurais pas la même position pour Payet, Savanier ou Laborde qui, eux, sont dans des zones où il y a des confirmés et présents », a-t-il conclu.

France-Kazakhstan : "Qu'est-ce qu'on s'emmerde pendant ces trêves internationales..."https://t.co/MW40Ds7vyn — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 12, 2021