Real Madrid : la réponse cinglante à la polémique Mbappé chez les Bleus

La polémique Kylian Mbappé rebondit encore. Vendredi matin, le média suédois Aftonbladet a publié un article concernant sa virée à Stockholm pendant que les Bleus affrontaient Israël la veille au soir (4-1). Par la suite, on a appris que l’attaquant du Real Madrid avait passé deux soirées en discothèque avant de rejoindre la Corse ce vendredi.

Le Real cautionne la virée de Mbappé

Si cette affaire a fait couler beaucoup d’encre en France, où l’image de Mbappé est de plus en plus écornée, la posture serait radicalement différente du côté du Real Madrid. Relevo indique que le Real Madrid avait octroyé cinq jours de repos à Mbappé ainsi qu’aux autres joueurs restés durant cette trêve et que cette histoire n’a rien changé à ses plans de travail.

Mieux, Antonio Pintus aurait coupé ces deux semaines en deux blocs de travail, entrecoupées de vacances pour les Merengue. Le club espagnol, finalement pas très intéressé par toute cette histoire, est très content de l’ancien buteur du PSG, attendu dès ce mardi à l’entraînement.

🚨| Le Real Madrid estime que Kylian Mbappé est actuellement à 60%. ✅🇫🇷



