Real Madrid : Marca confirme, la rumeur du retour de Benzema en Bleu prend feu !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre : Karim Benzema devrait faire partie de la liste de l’équipe de France pour l’Euro. Didier Deschamps dévoilera les 26 noms retenus pour la compétition ce soir dans le journal télévisé de 20h sur TF1.

Il s’agirait d’un authentique événement puisque l’attaquant du Real Madrid n’a plus été appelé en Bleu depuis cinq ans et sa brouille avec le sélectionneur des Bleus. En France, L’Équipe puis Le Parisien ont donné l’information au conditionnel. Celle-ci a été reprise de l’autre côté des Pyrénées par tous les médias sportifs sérieux. Mundo Deportivo, SPORT, AS et plus précisément Marca.

« Deschamps est bien disposé à inclure Benzema dans sa liste »

Proche du Real Madrid, le journal madrilène a confirmé l’information selon laquelle Benzema serait bien de retour en équipe de France. « Selon nos informations, Deschamps est bien disposé à inclure Benzema dans sa liste, assure le journaliste Pablo Polo. Tout indique que le Français du Real Madrid reportera le maillot de sa sélection presque six ans après son dernier match. sanctionné depuis 2016, il n’est pas réapparu en Bleu à l’Euro de la même année et à la Coupe du Monde 2018 en Russie. »