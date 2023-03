Real Madrid - Mercato : après Deschamps, Benzema prêt à se fâcher avec Pérez ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Il n’y a plus plus de place à un éventuel retour ni même à une possible réconciliation : la rupture entre Didier Deschamps et Karim Benzema est consommée. À 35 ans, l’attaquant du Real Madrid ne rejouera plus en équipe de France après l’avoir quittée à l’aube du 20 novembre sans avoir salué ses coéquipiers dans leur hôtel de Doha.

Près de quatre mois après son départ du Qatar, Benzema n’a toujours pas donné sa version détaillée de cette histoire à rebondissements explications très personnelles de Deschamps mais cela ne tardera peut-être pas.

Samedi en fin de soirée, le Ballon d’Or 2022 publiait une nouvelle story sur Instagram avec cette phrase : « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple. » En parallèle, Benzema pourrait en profiter pour rétablir quelques vérités sur son avenir au Real Madrid.

Selon Onda Cero, les négociations autour d’une prolongation achopperaient en raison de la gourmandise du joueur de 35 ans, qui demanderait une revalorisation salariale importante pour étirer son bail à la Casa Blanca. Ce que Florentino Pérez n’est pas ouvert à lui accorder...