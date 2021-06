Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema derrière une déclaration de guerre de Mbappé ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

La France prépare son entrée en lice à l’Euro contre l’Allemagne (21h) et n’a pas le temps de ressasser le passé. La prise de bec entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud n'a ainsi plus sa place dans le débat. Place au sportif ! A moins que les rumeurs de transfert autour de l'attaquant du PSG ne viennent troubler les Bleus.

La semaine dernière, Mbappé a ainsi laissé entendre qu'il pourrait quitter le PSG malgré l'interview récente de Nasser Al-Khelaïfi sur son avenir. L'une des ses phrases a retenu l'attention des médias espagnols : « Ce club dont je suis l'employé. » Selon Cristobal Soria, cette manière de qualifier le PSG montre bien qu'il veut le quitter au mercato.

« Benzema est derrière la déclaration de guerre de Mbappé », a même carrément lâché hier soir le journaliste espagnol sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Selon lui, l'attaquant du Real Madrid fait pression sur MBappé pour qu'il le rejoigne en Espagne dès cet été. Le programme s'est d'ailleurs fait un malin plaisir de passer en boucle des images de la complicité des deux attaquants des Bleus pour alimenter le débat.

🔥"BENZEMA está detrás de la DECLARACIÓN de guerra de MBAPPÉ"🔥@cristobalsoria , contundente en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/tkWpgrJO2s — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2021