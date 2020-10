Résultat Equipe de France : les Bleus sans solution face au Portugal (0-0)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un spectacle dénué d'intérêt. Un match attendu, mais sans saveur, ce soir au Stade de France entre l'équipe de France et le Portugal. 45 minutes durant, les premières, on eu droit à peu de mouvement, ni à une quelconque occasion sérieuse. Les joueurs de Didier Deschamps, certes bien regroupés au milieu de terrain, ne se créaient pas d'occasion franche, si ce n'est une tête non cadrée de Paul Pogba et une frappe, de Giroud, en toute fin de première période, qui fuyait le cadre. Rien de (vraiment) plus significatif côté portugais. Seul geste à souligner, le sauvetage de Lucas Hernandez dans sa surface de réparation devant Cristiano Ronaldo.

Rien, vraiment rien de plus transcendant au retour des vestiaires. Le Portugal trompait (Pepe) la vigilance de Lloris avant que le but soit refusé pour hors-jeu. Les Bleus, eux, butaient sans cesse sur la défense portugaise.