Résultat Euro Espoirs : les Bleuets s'imposent face à la Russie (2-0)

Décevante jeudi dernier, voir même transparente face au Danemark, l'équipe de France Espoirs n'avait pas ce soir le même visage. Et pour cause, l'entraîneur Sylvain Ripoll avait opéré cinq changements avec la mise à l'écart de Badiashile, Fofana, Kamara, Guendouzi et Camavinga, remplacés par Dagba, Konate, Soumare, Tchouameni et Ikoné.

Les Bleuets, plus agressifs sur le porteur, et ultra-réalistes, ont fait la différence en première période. Avec deux buts signés Edouard (15e) et Ikoné (24e) sur pénaltys. Pouvant compter sur un Alban Lafont décisif en plusieurs reprises, les joueurs de Ripoll ont ensuite assuré l'essentiel. Ils reprennent donc leur marche en avant dans ce groupe C du championnat d'Europe, en étant désormais à la 2e place avec trois points de retard sur le Danemark.

Prochain rendez-vous, mercredi face à l'Islande (18 heures).