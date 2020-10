Résultat Ligue des Nations : Croatie 1-2 France (terminé)

Comme face au Portugal (0-0) dimanche soir, ça n'a pas été très beau à regarder. Mais contrairement au triste nul dyonisien, les Bleus se sont imposés ce soir en Croatie (2-1) et c'est finalement tout ce qui compte. Car ces trois points lui permettent de rester au contact de la Selecçao, large vainqueur de la Suède dans le même temps (3-0).

Les deux buts tricolores ont été magnifiques. A la 8e, Antoine Griezmann a été à la réception d'un centre de la droite de Ferland Mendy, a pris le temps de contrôler et d'expédier une frappe surpuissante du gauche sous la barre croate. Les locaux ont égalisé à la 64e par Vlasic mais à la 79e, une ouverture somptueuse de Paul Pogba dans son camp a trouvé Lucas Digne, qui a centré sans contrôle pour Kylian Mbappé, dont le plat du pied de près a donné la victoire aux Bleus. C'est le 16e but en sélection du Parisien, qui rejoint Laurent Blanc et Franck Ribéry dans l'histoire. Déjà…