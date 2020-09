Résultat Ligue des Nations : France 2-1 Croatie (mi-temps)

Que ça a été laborieux ! L'équipe de France a totalement déjoué lors de la première mi-temps de cette 2e journée de la Ligue des nations. A tel point qu'elle a longtemps été menée par la Croatie suite à un très joli but de Dejan Lovren (17e) et qu'il n'y avait rien à dire. Pourtant, la formation aux damiers a été balayée par le Portugal (1-4) samedi dernier… Heureusement, juste avant la pause, Antoine Griezmann a égalisé (42e) suite à un très beau mouvement à trois avec Anthony Martial et Wissam Ben Yedder avant que l'attaquant de MU n'inscrive un deuxième but (45e+1).

Aucun compartiment du jeu n'a été à son niveau côté Bleus durant la quasi-totalité de la première période. La défense s'est faite plusieurs fois dépasser par les attaquants adverses, sans compter quelques erreurs de concentration qui auraient pu coûter cher. Le milieu, lui, a été dominé par son homologue adverse et n'est pas parvenu à jouer vers l'avant. Enfin, les attaquants ont logiquement été privés de ballon. Et, jusqu'à la 42e, les rares fois où ils touchaient le cuir, ils n'en faisaient pas un bon usage.

En 4 minutes, tout a changé !

Dans le noir pendant 42 minutes, les Bleus ont subitement allumé la lumière ! Sur une très belle action débutée côté gauche, Anthony Martial a tenté un joli une-deux avec Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Manchester United centrant pour Antoine Griezmann qui a repris de près. Quatre minutes plus tard, un beau décalage a permis à Ben Yedder de centrer pour Martial, dont la frappe a touché le poteau puis tapé le dos du gardien croate. A la 42e minute, l'équipe de France était logiquement menée car elle avait été mauvaise. A la 45e, elle mène 2-1. Mais le résultat doit-il faire oublier le contenu ?