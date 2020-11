Résultat Ligue des Nations : la France fait plier le Portugal (1-0, terminé)

En dessous de tout face à la Finlande (défaite 2-0), l'équipe de France a pris une revanche sur le Portugal (1-0), qui l'avait battu en finale de l'Euro 2016. Cette victoire permet aux Bleus de prendre la tête du groupe 3 de la Ligue des Nations au détriment de son adversaire du soir. Ils sont qualifiés pour la finale à quatre de cette compétition.

Dominateurs dans l'entrejeu, où le trio Kanté, Pogba et Rabio a fait des merveilles, les Bleus ont réalisé un match sérieux et consistant. Ils ont été récompensés par le deuxième but international de N'Golo Kanté, à la réception d'un tir de Rabiot relâché par Rui Patricio (0-1, 53e).

Coupable d'une erreur, le gardien de Wolverhampton avait pourtant longtemps repoussé l'échéance devant Anthony Martial (12e, 27e, 41e). Et quand il a été battu par le buteur de Manchester United, il a pu compter sur l'aide de sa barre transversale (30e). Dominés, les Portugais s'en sont remis au talent de Cristiano Ronaldo. Mais, une nouvelle fois, la star de la Juventus Turin est restée muette face à la France butant sur Lloris (6e) et ratant la cible (45e).

En fin de rencontre, les Portugais ont tenté leur va-tout et les protégés de Deschamps ont été contraints de reculer. Mais, Lloris a repoussé d'une main opposée la tentative de Moutinho qui prenait la direction de la lucarne (75e). Battu, le dernier rempart de Tottenham a été sauvé par son poteau sur une tête à bout portant de José Fonte, à la reprise d'un centre de Bernardo Silva (60e).

Autres résultats

Groupe 3 :

Suède 2 - 1 Croatie (Kulusevski 36e, Danielson 45e+2 ; Danielson c.s.c 82e)

Groupe 4 :

Suisse 1 - 1 Espagne (Freuler 26e ; Moreno 89e)

Allemagne 3 - 1 Ukraine (Sane 23e, Werner 33e et 64e ; Yaremchuk 12e)