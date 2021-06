Résultats Euro 2020 : La Belgique et le Danemark qualifiés, la France aussi !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Ce lundi, en fin d'après-midi, le groupe C de l'Euro 2020 avait livré son verdict. Et ce sont les Autrichiens, victorieux de l'Ukraine (1-0), qui terminent à la seconde place derrière les Pays-Bas, brillants face à la Macédoine du Nord (3-0). Et sans le Groupe B, ce sont les Belges et les Danois qui viennent de se qualifier.

La Finlande a longtemps résisté, le Danemark revient de loin

Après une défaite d'entrée face à la Belgique (0-3), les Russes avaient su réagir face à la Finlande (1-0) mais ne devaient pas perdre face aux Danois pour voir les 8es, à moins d'un succès surprise des Finlandais contre les Belges. Et les Danois l'ont emporté (4-1) grâce à des buts de Damsgaard, en fin de première mi-temps (38e), de Poulsen (59e), de Christensen (79e) et de Maehle (82e) malgré un penalty de Dziouba (70e).

La Belgique, de son côté, a battu la Finlande (2-0) grâce à un csc de Hradecky, le gardien finlandais (77e), et à Lukaku (81e). Les Diables Rouges finissent en tête de leur groupe et les Danois, qui avaient pourtant perdu leurs deux premiers matches, décrochent la seconde place. La France, grâce à ses résultats, est qualifiée elle aussi car assurée, au pire, de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes, même en cas de défaite contre le Portugal, mercredi à Budapest.