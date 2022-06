Nice avance pour l'après Galtier, les Girondins sauvés par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Brest sur le phénomène Karamoko Dembélé

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Karamoko Dembélé. A l'été 2017, cet attaquant de petit gabarit avait signé son premier contrat professionnel avec le Celtic Glasgow, à l'âge de 14 ans. Il jouait alors avec les U20 du club et était présenté comme un phénomène. Cinq ans plus tard, malgré quelques apparitions en équipe première, les Bhoyz ont décidé de ne pas prolonger son contrat. Le phénomène attendu n'a pas confirmé. Sur le marché, cet international anglais et écossais dans plusieurs catégories de jeunes est pisté par le Stade Brestois. Il n'y aura pas d'indemnité à verser, ce qui fait de Karamoko Dembélé, 19 ans aujourd'hui, un pari peu risqué.

Le Roux sur le départ à Lorient après Pélissier ?

Il n'y a pas que Christophe Pélissier qui devrait quitter Lorient cet été ! D'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, le directeur sportif, Christophe Le Roux, est également sur la sellette. Le dirigeant des Merlus était en conflit à la fois avec l'entraîneur du FCL et avec son probable successeur, le directeur du centre de formation, Régis Le Bris. Loïc Féry va donc devoir se chercher un nouveau directeur sportif après avoir officialisé le changement de coach !

OGC Nice : Galtier remplacé par Favre ?

Alors que le nom de Christophe Galtier revient avec insistance sur le banc du PSG, l’OGC Nice n’a toujours pas reçu de coup de fil des dirigeants qataris pour expliquer qu’ils le voient comme le remplaçant de Mauricio Pochettino. Cela n’empêche pas le Gym d’avancer sur son éventuel successeur sur la Côte d’Azur. D’après Foot Mercato, INEOS avance sur un entraîneur et la piste Lucien Favre est très concrète. Jean-Pierre Rivère a des contacts réguliers avec l'ancien coach du Borussia Dortmund et les discussions avancent très bien malgré quelques détails encore à régler. Le Suisse serait déjà d’accord, sur le principe, pour revenir dans le club qu'il avait entraîné durant deux saisons (2016-2018).

Girondins : Bordeaux sauvé par le Real Madrid ?

Proches du dépôt de bilan, les Girondins de Bordeaux misent sur la vente de joueurs au mercato pour éviter le pire. Deux points auraient fait tiquer la DNCG : 1. La reprise par Jogo Bonito, la société de Gérard Lopez, de la moitié de la dette (26 M€ sur les 52 M€ à rembourser d’ici 2025) plutôt que son abandon total. 2. L’accord passé avec KS et Fortress concernant l’intéressement et les indemnités de formation sur le transfert d’Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco au Real Madrid. Par la force des choses, les négociations entre le patron des Girondins et King Street et Fortress ont repris et portent sur la renégociation du deal passé concernant les ventes de Tchouaméni (22 ans, Bordelais de 2011 à 2020) et Koundé (23 ans, 2013-2019) et la nécessité aujourd’hui que cet argent revienne au club. Pour quelle contrepartie ? « Qu’ils ne perdent pas tout en cas de dépôt de bilan », dit-on au club. King Street et Fortress auraient fait savoir qu’ils n’étaient plus aussi fermés sur le sujet. Dans leurs calculs, les dirigeants estiment qu’avec les 8 M€ récupérés grâce à la vente de Tchouaméni, les différentes aides prévues en cas de relégation en L2, et la somme de 10 M€ que s’est engagée à réinjecter Jogo Bonito, Bordeaux ne serait plus très loin des 40 M€ nécessaires pour boucher le trou de la saison dernière et financer une partie de celle qui vient. Manqueraient encore 12 M€ qui seraient compensés durant l’été par les possibles ventes de Junior Onana, Sékou Mara, Hwang Ui-jo et Alberth Elis.

Clermont : Zeffane, troisième recrue estivale !

Clermont a officialisé mercredi l'arrivée d'une troisième recrue dans son effectif pour la saison prochaine. Après la signature du gardien Mory Diaw et celle du latéral Neto Borges, Mehdi Zeffane (30 ans) s’est engagé avec le club auvergnat. Le latéral droit était libre depuis son départ du Yeni Malatyaspor. « Je suis très content d'être au Clermont Foot 63 pour mon retour en France. Le discours des dirigeants et du coach m'a très vite séduit, a déclaré l’ancien Rennaid et Lyonnais sur le site officiel du club. Que ce soit sur le plan sportif ou le plan humain, tout est réuni pour prendre du plaisir et en donner à nos supporters. Je suis là pour apporter mon expérience, pour être performant et aider ce club qui est en plein développement et rempli d'ambitions. »

FC Metz : Mazziz courtisé en Ligue 1

Auteur de 12 buts et 10 passes décisives lors de son prêt à Seraing la saison dernière, Youssef Mazziz a donné le tournis à plusieurs clubs de Ligue 1. Selon Mohamed Toubache-Ter, Toulouse, Clermont mais aussi les Italiens de Cremonese, les Allemands de Stuttgart et un club hollandais de haut de tableau se sont mis sur ses rangs au mercato. Le FC Metz reste attentiste dans ce dossier.

SCO Angers : Bahoken sort du silence

Après quatre années à Angers, Stéphane Bahoken (30 ans) se retrouve libre et espère trouver rapidement un nouveau challenge, avec la Coupe du monde dans le viseur sous le maillot du Cameroun. Ciblé par les Girondins de Bordeaux en Ligue 2, le buteur angevin veut savoir de quoi son avenir sera fait. « Je reçois quelques ''trucs'' concrets, mais c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive. Ce n'est pas très confortable mais je reste quand même concentré, je travaille, en sachant que le mercato va être long, a-t-il affirmé à L’Équipe. J’ai pris aussi un préparateur physique de mon côté (...) La Chine, j'ai dit que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à l'instant T car j'aimerais rester en Europe pour préparer au mieux la Coupe du monde. Et le Qatar, j'ai demandé à mon agent de leur dire cordialement que, pour l'instant, je n'étais pas intéressé. En Ligue 1 ? Il y a des marques d'intérêt, je suis sur des short-lists, mais il n'y a aucun contact. »

Montpellier HSC : Siebatcheu ciblé en Suisse

Selon le média suisse Blick, Jordan Siebatcheu (26 ans) serait une piste pour le Montpellier HSC, tout comme le Borussia Dortmund qui regarde aussi le joueur de loin mais s'en éloigne. L’ancien attaquant américain du Stade de Reims et du Stade Rennais, aujourd’hui à Berne, a « 99% de chance » de quitter les Young Boys cet été...

