Clermont - Stade de Reims : Garcia pointe du doigt ses attaquants et pleure deux absences

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Pourtant en supériorité numérique pendant plus de 75 minutes, le Stade de Reims n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce dimanche sur la pelouse de Clermont (0-0), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, a pointé du doigt le manque d'efficacité de ses attaquants, regrettant les absences de Hugo Ekitike et d'El Bilal Touré.

"Jouer à onze contre dix nous a peut-être fait du mal car nous avons cru que ce serait plus facile. Nous nous sommes précipités avec le ballon et nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions. Clermont a l'habitude de garder le ballon, ils ont des automatismes depuis longtemps, avec de la qualité technique. Pour nous, il a manqué de la qualité dans les derniers mètres. Notre meilleur buteur (Hugo Ekitike) étant suspendu et un autre attaquant à la Coupe d'Afrique des Nations (El Bilal Touré), le match aurait peut-être été différent avec eux."

⏱ 90+2’ [0-0]



🏁 Fin de match ! En supériorité numérique pendant 75 minutes, le SDR a manqué de précision dans la construction et la finition de ses actions pour faire la différence et débute 2022 par un partage des points à Clermont. #CF63SDR #GoSDR pic.twitter.com/T9BzS4vbbj — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 9, 2022