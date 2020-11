Stade de Reims : du Régional 2 à la sélection sénégalaise, Boulaye Dia raconte son incroyable parcours

À l'âge de 18 ans, alors électricien et joueur de R2, Boulaye Dia aurait été contraint de se pincer pour croire au statut de meilleur buteur de Ligue 1. Après 11 journées, le buteur du Stade de Reims cumule déjà 8 réalisations. Une éclosion tardive que le récent international sénégalais a accepté de raconter à l'Équipe : "Je suis passé par des moments difficiles. J'ai même dû arrêter le foot. Je devais bosser pour ma famille car mes parents ne bossaient pas."

Tout juste adulte, Dia réalise des chantiers et enchaîne les boulots pour venir en aide aux siens : "Je me levais 4 heures pour aller à l'usine. Il me fallait une rentrée d'argent. J'ai enchaîné les petits boulots. À cet âge, les pépites des centres de formations se révélaient déjà. Mais, dans un coin de ma tête je savais que c'était momentané. Je savais comment j'allais revenir, j'avais prévu d'aller à Jura Sud. Dans notre secteur (il est originaire d'Oyonnax), c'est le gros club qui joue en N2. Mon entourage croyait en mes qualités."

L'importance de ses frères et la volonté de jouer pour le Sénégal

Pour réussi au plus haut niveau, le Rémois a pu compter sur la présence de ses trois grands frères : "Ils ont eu des parcours différents dans le football. Je me suis inspiré de leurs hauts de leurs bas. Ils ont fait de mauvais choix, n'ont pas été sérieux ou ont manqué d'ambitions, ou ont eu un peu de malchance. J'ai tout observé et analysé pour en tirer les bénéfices. C'est grâce à eux que j'en suis là. Ils sont heureux, mais pas toujours faciles. On s'appelle. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps car il y a des reproches et des critiques."

Les bénéfices, Boulaye Dia s'en sert aujourd'hui pour exploser en Ligue 1. Une progression linéaire qui lui a permis de vivre ses premières sélections internationales avec le Sénégal, la terre de ses parents. Et comme d'habitude, le buteur du SDR a marqué : "Ça c'était un rêve de gosse. Au quartier, on se faisait des scénarios, on jouait la coupe d'Afrique. En grandissant, tu espères, tu te dis que ça serait bien. Je ne suis pas trop un rêveur. Le Sénégal, ça a été une volonté. J'ai essayé de tout mettre en oeuvre pour y arriver." Boulaye Dia ne se fixe aucune limite, car il est un OVNI dans le football moderne.