Girondins - Stade de Reims (3-2) : Oscar Garcia a 5 joueurs dans le collimateur

Les Girondins de Bordeaux ont une âme. Menés de deux buts par le Stade de Reims hier à domicile, les hommes de Vladimir Petkovic s’en sont notamment remis au revenant Jimmy Briand pour faire sauter le verrou champenois et renverser le match (3-2).

Oscar Garcia l’avait vraiment mauvaise après la rencontre.

« Pendant 60 ou 70 minutes, on était beaucoup mieux que l'adversaire. Nous ne sommes pas une équipe qui marque sur toutes nos occasions. On ne peut pas jouer avec les mêmes onze joueurs tout le match, on doit les remplacer et quand on fait des remplacements, l'équipe est moins bonne », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L’entraîneur du Stade de Reims en a profité pour désigner ceux qui ont accéléré leur chute hier en Gironde : ses remplaçants. « Bordeaux a mis trois attaquants qu'ils avaient sur le banc de touche, ils ont cinq ou six attaquants de haut niveau. Ils ont pressé un peu plus haut. Nous, on a été un peu prétentieux après le 2-0, on croyait qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher le 3e but. C'était une erreur. On a mis des joueurs pour continuer d'attaquer, pas pour seulement défendre, les remplaçants n'ont pas été au niveau des titulaires. Nous sommes frustrés », a-t-il conclu. Sissoko, Kebbal, Lopy, Locko et Koffi sont donc ciblés.

Daniel Riolo : "Je disais des joueurs de Clermont qu’il y a six mois, ils étaient au supermarché à décharger des palettes mais les mecs de Bordeaux, pardon…"



👉 https://t.co/brxZJPfQAH#Girondins pic.twitter.com/DvWqhojlTR — Girondins4ever (@Girondins4ever) November 1, 2021