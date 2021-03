Stade de Reims – Mercato : un départ dans les tuyaux pour une pépite de Guion ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

À 18 ans, Nathanaël Mbuku est l’une des plus belles promesses du football français. L’international tricolore moins de 18 ans n’en finit plus de surprendre au sein de l’élite. Cette saison, David Guion a installé l’ailier gauche comme un membre important dans son effecif. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges a pris part à 23 rencontres de Ligue 1. Il a marqué deux buts et offert deux passes décisives.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, Mbuku pourrait déjà quitter son club formateur. D’après Santi FM, journaliste à Foot Mercato, la pépite « a des chances de quitter Reims cet été ». À la vue du potentiel de son élément, Jean-Pierre Caillot espèrera une grosse offre pour soulager les finances du SDR. L’été dernier, Parme, le Celtic et le LOSC sont venus aux renseignements. Affaire à suivre.