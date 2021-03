Stade de Reims - Mercato : un Rajkovic bis flambe loin de Guion

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Depuis son arrivée en Ligue 1, Pedrag Rajkovic s'est imposé comme une référence au poste de gardien en Ligue 1. À chaque mercato, le portier du Stade de Reims est annoncé sur le départ. Avec la crise économique, liée à la Covid-19, le SDR sera contraint de vendre ses plus belles valeurs marchandes.

Bonne nouvelle, un portier du cru brille ! Prêté à Quevilly-Rouen (N1), qui lutte pour sa montée en Ligue 1, Nicolas Lemaître s'impose comme une valeur sûre du championnat. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il a fait part de ses ambitions :"Je pense que c’était le bon moment pour partir en prêt et faire des matches pour gagner du temps de jeu. Avec la direction d’un commun accord, je suis resté numéro 2 une saison de plus pour accompagner Rajkovic. Une année supplémentaire comme cela aurait été de trop. C’était le bon moment pour sortir de mon confort à Reims. C’est ma ville, mon club, ma famille est là-bas, c’est la facilité. Il fallait sortir de mon cocon, c’était le bon moment et je ne suis vraiment pas déçu d’avoir atterri à QRM en National."

Dauphin de Bastia, le club rouennais ambitionne de retrouver le monde professionnel. Et Lemaitre se verrait bien rester au sein de QRM : "J'ai pas mal d’échanges avec Sébastien Hamel, l’entraîneur des gardiens après chaque match. Ce sont des retours assez courts sur les matches, rien sur du plus long terme. Au niveau de mon avenir, il n’y a pas eu de discussion. C’est vrai qu’il faudra voir mon évolution. Je sais qu’ils ont un œil sur nous en National, ils savent que ça se passe bien à QRM. Eux dans leur idée, ça serait peut-être de me voir continuer monter un échelon, peut-être avec QRM. On verra car pour le moment c’est trop tôt pour en parler."

En fin de contrat en 2022, Lemaitre n'a pas eu de nouvelles de la direction du Stade de Reims : "Ce sont des discussions qu’il faudra avoir. Pour être franc, il n’y en a eu aucune dans ce sens-là. On va d’abord bien finir la saison. C’est aussi la façon de Reims de me dire : "Concentre-toi d’abord sur ton travail et on en discutera à la fin de la saison." En cas de départ de Rajkovic, une place pourrait se libérer !