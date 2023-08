OM, RC Lens, Stade de Reims - Mercato : Balogun va bien revenir en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En matière de mercato, il ne faut jamais dire jamais. Certes. Mais on devine tout de même qu'on ne devrait plus jamais, dans les prochains jours, revenir sur le choix de l'attaquant Folarin Balogun, prêté la saison dernière au Stade de Reims par Arsenal.

Direction Monaco

Depuis, le joueur a été évoqué dans bon nombre de clubs. A l'OM et au RC Lens en Ligue 1. Mais c'est à l'AS Monaco qu'il devrait finalement signer. En effet, et selon Sky Sports, l'ASM serait proche de trouver un accord pour le transfert avec les Gunners. On ne sait, en revanche, si on s'oriente sur un prêt avec option d'achat ou sur un transfert sec dès cet été.

BREAKING: Monaco are close to a verbal agreement on a fee with Arsenal or striker Folarin Balogun ✍️ pic.twitter.com/lcQTX0zK6G — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 24, 2023

