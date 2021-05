RC Lens, Stade de Reims : David Guion se sert des Sang et Or pour défendre son bilan

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Sur le départ du Stade de Reims, David Guion disputera son dernier match sur le banc de Delaune dimanche à l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux. Avant d'être remplacé par Oscar Garcia, le technicien a donné une interview à France Football où il fait le bilan de ses neuf années au club et revient sur l'exercice 2020-21 que beaucoup jugent laborieux.

Reims n'a jamais autant investi que Lens ou Lorient

Hors de question pour David Guion de laisser entendre qu'il y a eu une érosion des résultats sur la fin : « Il faut comprendre qu'on a surperformé lors des deux premières années en L1. Cela n'a pas toujours été bien entendu, malgré l'avoir crié haut et fort. Passer plus de la moitié de la saison actuelle entre la 10e et la 12e place est la normalité pour le Stade de Reims. Beaucoup de gens ont eu du mal à le comprendre. Il ne faut pas oublier tous ces jeunes qu'on a fait débuter cette année, il ne faut pas oublier ce manque d'expérience. Cette saison, le Stade de Reims est dans la normalité. J'ai su sublimer l'état d'esprit du Stade de Reims ».

Et David Guion se se sert de l'ambition affichée cette saison par les promus pour remettre les choses en perspectives : « C'est toujours pareil : ce sont les moyens qui sont mis en place par rapport à l'objectif. Quand on voit ce que Lens et Lorient, promus, ont investi pour leur première saison en Ligue 1... Le Stade de Reims n'a jamais investi autant d'argent. Il faut aussi avoir les pieds sur terre et avoir une très bonne lecture de qui on est (…) C'est vrai que l'Europe a pu faire tourner la tête à certains. Comme je l'ai dit, j'ai toujours eu les pieds sur terre ».