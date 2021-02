RC Strasbourg - Stade de Reims (0-1) : David Guion félicite son banc et lance un message à ses joueurs

Après le succès du Stade de Reims à Strasbourg (0-1), David Guion avait le sourire en conférence de presse. Le coach a mis en avant la belle performance de son groupe : "On a, par moments, assez bien contrôlé le match. On a eu de la maîtrise. Les Strasbourgeois ont été dangereux sur quelques à-coups mais je trouve qu'on a assez bien contrôlé la partie. On s'impatientait car on ne trouvait pas ce joueur libre pour faire la différence. C'est venu du banc avec ce beau but de Dereck (Kutesa) bien servi par Nathanaël (Mbuku)."

Dans la suite de son propos, Guion a avoué qu'il veut voir plus de personnalité de la part de son groupe : "On avait envie d'imposer tout de suite notre jeu sur les entames de mi-temps. Je veux vraiment que les joueurs fassent preuve de plus de personnalité dans le jeu. Ils ont de la qualité ils peuvent le faire. J'ai vraiment envie de les convaincre de ça, car si ils veulent ils peuvent faire des belles choses. On a fait un match très cohérent, très homogène mais je n'oublie pas que les Strasbourgeois ont eu des situations."