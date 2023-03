Reims s'impose à Monaco et permet au RC Lens de rester 3e

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Incroyable Stade de Reims, qui surfe sur une série de 19 matches sans défaite. Le club champenois est invaincu en Ligue 1 depuis... le match aller contre Monaco, qu'il avait perdu 3-0, le 18 septembre 2022 ! Sept mois plus tard, il a enchaîné neuf victoires, dont celle de cet après-midi à Louis-II, et dix nuls, qui lui ont permis de remonter à la 8e place du classement et de ne plus être qu'à quatre longueurs de la zone Europe.

Dominateurs pendant toute la partie, les hommes de Will Still ont concrétisé leur supériorité par Folarin Balogun à la 51e. C'est le 16e but de la saison pour l'Anglais, qui était muet depuis un mois. Avec cette défaite, l'ASM chute du podium au profit de Lens. Et pourrait voir l'OM prendre sept points d'avance à la 2e place en cas de succès contre Strasbourg ce soir. Un OM qui sera le prochain adversaire de Reims, à Delaune, dimanche prochain.