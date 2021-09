Stade de Reims : 3 bonnes nouvelles avant le FC Lorient

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Mauvaise nouvelle pour le FC Lorient. Jérémy Morel, blessé aux ischio-jambiers au mois d'août, a rechuté. Avant de passer une IRM, en début de semaine prochaine, L’Équipe fait savoir que son indisponibilité est estimée à au moins dix jours !

L’ancien défenseur de l’OM et de l’OL manquera donc les déplacements à Reims (dimanche, 15h) et Lyon (samedi 25 septembre, 21h) et la réception de l’OGC Nice, entre les deux (mercredi 22 septembre, 21h).

De son côté, le milieu offensif Quentin Boisgard souffre du talon et sera aussi absent pour au moins les deux prochaines rencontres des Merlus. Enfin, le prometteur milieu Théo Le Bris (18 ans) ne sera pas, non plus, du voyage en Champagne (contracture). À la différence d'Enzo Le Fée, désormais rétabli (cheville).

