Stade de Reims, ASSE : avant Oscar Garcia, un adjoint de Mourinho était ciblé !

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

C'est déjà acté depuis quelques jours : David Guion quittera le Stade de Reims en fin de saison et sera remplacé par l'espagnol Oscar Garcia, ancien formateur du FC Barcelone passé brièvement sur le banc de l'ASSE. Un choix dicté par la volonté du club champenois de continuer à s'internationaliser.

Sacramento, entraîneur de L1... pendant un mois

D'après le 10 Sport, le Catalan n'était pas l'unique piste étrangère envisagée par Jean-Pierre Caillot. En effet, le patron du Stade de Reims avait songé à confier les rênes à … Joao Sacramento. Ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, parti à Tottenham pour intégrer le staff de José Mourinho, le Portugais – qui était aussi courtisé par le RC Strasbourg pour l'après Laurey - a finalement fait le choix de suivre le « Special One » à Rome.

Rappelons que Joao Sacramento a brièvement officié en Ligue 1 au début de l'ère Gérard Lopez. A l'époque, il avait succédé à Marcelo Bielsa et avait duré plusieurs semaines en quatuor avec Fernando Da Cruz, Benoît Delaval et Franck Mantaux. Un intérim qui avait duré jusqu'à l'arrivée de Christophe Galtier un mois plus tard.