Stade de Reims, ASSE - Mercato : les grands chantiers d’Oscar Garcia sont connus

Oscar Garcia ne veut pas faire les choses à moitié au Stade de Reims. À peine au travail en coulisses, l’ancien entraîneur de l’ASSE entend mener une grande révolution dans l’effectif champenois.

Dans son édition du jour, L’Union explique que pas moins de cinq départs sont attendus au mercato : Mbuku, Cafaro, Dia, Konan et Doumbia ! Cinq prêts sont en développement et seront jugés sur place par le technicien espagnol : Maresic, De Smet, Dreammedh, Ndiaye et Costa.

Enfin, Garcia viserait un gardien et un défenseur central pour compléter son équipe la saison prochaine.