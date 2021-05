Stade de Reims, ASSE – Mercato : un cadre remet son avenir entre les mains d'Oscar Garcia

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

David Guion en partance après Reims – Bordeaux, Oscar Garcia se prépare déjà, depuis Barcelone, à prendre ses fonctions en Champagne. L'Espagnol regarde énormément de vidéos des matchs stadistes pour se faire une première évaluation de l'effectif. A son arrivée, il devra aussi rencontrer les cadres de l'effectif pour faire le point avec eux.

En fin de contrat en juin 2022, Xavier Chavalerin (30 ans) est déjà en demande comme il l'a reconnu en conférence de presse et dans des propos rapportés par l'Union. Pour cet été, le milieu formé à Lyon ne s'interdit rien.

« Un nouveau coach va arriver, on va discuter avec lui, voir ce qu'il compte faire, quelle équipe il souhaite mettre en place et s'il compte sur moi. On tranchera en début de saison prochaine », a expliqué Chavalerin, qui fait partie des tauliers de l'ère Guion.