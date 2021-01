Stade de Reims : Caillot pas inquiet face à la stratégie de Canal+ avec les droits TV

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Ce jeudi, un conseil d'administration extraordinaire aura lieu à la LFP. Avec, pour objectif, de tenter d'y voir plus clair au sujet des droits TV de la Ligue 1, qui se cherchent un nouveau propriétaire après la défection de Mediapro et après que le patron de Canal+, Maxime Saada, a annoncé qu'il voulait un nouvel appel d'offres car le produit était dévalué. Interrogé par le quotidien L'Union sur cette énième tempête fragilisant le football français, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, s'est montré d'un calme olympien.

"C'est le jeu des négociations"

"De grosses sommes sont en jeu et, dans une négociation, c'est un peu normal de souffler le chaud et le froid. Pour être plus concret, et selon ce que j'ai compris, Canal+ ne peut remettre son lot qu'à celui qui le lui a cédé, à savoir beIN Sports. Nous n'allons pas renier notre stratégie qui, depuis l'élection du nouveau président de la Ligue, nous incite à ne pas parler à tort et à travers. De grosses sommes sont en jeu, il convient d'appliquer la bonne stratégie."

"C'est le jeu des négociations. C'est même normal qu'un diffuseur tente de mettre la pression en évoquant une éventuelle perte de valeur du championnat. Il y a au moins un repère, c'est ce que valait la Ligue A au dernier appel d'offres : plus de 700 millions d'euros. On ne peut pas, aujourd'hui, prendre comme référence les années avant 2020."