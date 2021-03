Stade de Reims : Caillot redéfinit des objectifs loin de l’ASSE et du FC Nantes

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le Stade de Reims va mieux. Après un début de saison calamiteux, les hommes de David Guion enchaînent les solides prestations et les victoires contre les mal classés comme le FC Nantes (2-1) et plus récemment à Dijon (1-0).

Dimanche, Boulaye Dia a ainsi permis au club champenois de s’offrir un matelas plus confortable sur la zone rouge pour pointer à une 12e place plus sécurisante avec 38 points. Ce nouveau total ainsi que la dynamique des Marnais semblent avoir redonné de l’ambition à Jean-Pierre Caillot.

Caillot vise désormais le Top pour le Stade de Reims

Dans L’Union du jour, le président du Stade de Reims évoque un potentiel Top 10 pour la dernière ligne droite de la saison ! Sachant que l’actuel dixième du classement, le SCO d’Angers, n’a qu’à deux petites unités, la mission semble loin d’être impossible...