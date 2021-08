Stade de Reims : Caillot, victime d’un malaise et admis à l’hôpital

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Plus de peur que de mal pour Jean-Pierre Caillot. Victime d’un malaise mercredi après-midi, le président du Stade de Reims a été conduit aux Urgences où il a passé plusieurs heures, avant de regagner son domicile en fin de soirée.

C’est L’Union qui donne l’information avant de rassurer sur son état de santé, l’intéressé assurant se sentir « beaucoup mieux avan de passer une batterie de tests.

« Depuis quelques jours, je ne me sentais pas très bien à cause d’un rhume et sans du surmenage. Les échéances sont importantes, mais j’essaie de me ménager », a-t-il conclu.