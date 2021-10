Stade de Reims : Chavalerin compare Garcia à Guion

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Dimanche, c'est jour de derby à Reims ! Si les affrontements entre le Stade et l'ESTAC ne sont pas très médiatisés, ils ont le mérite d'aviver la passion des supporters de chaque camp. Xavier Chavalerin, passé de Reims à Troyes cet été, s'attend donc à un retour mouvementé à Delaune, où il a passé quatre ans. Dans L'Union, le milieu de terrain explique pourquoi il a demandé à aller voir ailleurs à l'intersaison. On comprend que la méthode David Guion avait fini par le lasser alors qu'il trouve celle d'Oscar Garcia enthousiasmante, lui qui l'a connue pendant deux mois avant d'aller dans l'Aube.

"On était entré dans une routine à Reims. C'était un peu le même schéma de jeu depuis quatre ans. Quand on change de club, on doit refaire ses preuves, aller gagner sa place. Le coach Garcia essaie de jouer, comme Laurent Batlles. L'équipe est solide défensivement, essaie de jouer vite en contre. Elle essaie de relancer court au départ de ses actions et de trouver les pistons, comme plusieurs équipes le font cette saison, que ce soit en 3-5-2 ou 5-3-2."

🔥 𝗨𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁 🔥



Ce dimanche, les #Ultrem1995 célèbrent leur 2️⃣5️⃣ème anniversaire à l'occasion du derby face à l'ESTAC et déploieront de nombreuses animations afin de célébrer l'événement ! 📢



RDV demain... ⌛️⏳#SDRESTAC #NousSommesReims ❤️🤍 pic.twitter.com/pZQnxArjo1 — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 23, 2021