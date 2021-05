Stade de Reims : David Guion laisse un bel héritage à Oscar Garcia

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La statistique est dévoilée par le quotidien L'Union ce mardi : 24,6, "soit la moyenne d'âge du onze titulaire du Stade de Reims à Nîmes (2-2). C'est plus que face à Marseille. Avec les titularisations de Loby, Doucouré, Touré et Mbuku, le Stade avait aligné l'équipe la plus jeune de cette 34e journée, avec Saint-Etienne (23,7)".

Alors que le maintien est assuré et alors que son aventure avec le club champenois s'achèvera le 30 juin, David Guion a pris le parti de lancer des jeunes. La preuve que le centre de formation, sorti de terre il y a quelques années, tourne désormais à plein régime. Et surtout une bonne idée car son successeur, Oscar Garcia, pourra compter sur des jeunes déjà aguerri à la Ligue 1.