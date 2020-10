Stade de Reims : David Guion a pris une décision forte pour briser la spirale négative

David Guion le reconnaît volontiers et promet du mieux dans les jours à venir. « Ce début de saison n'est pas satisfaisant, mais nous sommes en progrès. On a bien débuté à Monaco (2-2) lors d'un match disputé à 13 heures, en pleine chaleur, et au cours duquel on s'est beaucoup investis physiquement. Ensuite, contre Lille (0-1), j'ai été déçu, on aurait dû partager les points dans un match très fermé. Une défaite qui a brisé notre élan », a déclaré l’entraîneur marnais dans L’Union.

« De la réflexion peut renaître l'ambition. En Ligue 2, on jouait en 4-4-2, après on a fait du 4-2-3-1 en Ligue 1. Je reste persuadé que ce sont les joueurs qui ont les clés, mais certains manquent encore d'expérience et de maturité tactique, a-t-il ajouté. Pendant 4 matches, on a évolué en 4-3-3. On les a tous perdus. Comme j'aime bien comprendre les choses, on s'est rendu compte que l'on avait égaré un peu notre identité en ce début de saison - on l'assume - car on voulait être un peu plus optimistes dans notre jeu. »

Guion va revenir à plus de pragmatisme

« Cela fait deux ans qu'on excelle dans le jeu de transition. De l'intensité qui finit par faire craquer l'adversaire, c'était notre ADN. J'ai souhaité amener un peu plus de technicité dans l'équipe, avec l'intégration d'un milieu comme Moreto (Cassama) et qu'on soit plus efficace offensivement, d'où ma demande d'avoir un joueur qui fasse le lien entre le milieu et l'attaque, qui apporte des statistiques et qui rassure nos jeunes attaquants. Valon (Berisha) est arrivé pour tenir ce rôle-là. »