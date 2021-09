Stade de Reims : Ekitike a écrit son nom dans l'histoire champenoise face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

On jouait la 26e minute du match Rennes-Reims dimanche dernier quand Hugo Ekitike a surgi au premier poteau pour expédier au fond des filets le centre d'un partenaire qui avait récupéré le ballon au deuxième poteau et effectué un débordement. Un premier but en Ligue 1 qui a permis aux Champenois de se placer sur les rails du succès (2-0 score final).

Avec ce but, le natif d'Angers a fait son entrée dans les livres d'histoire du Stade de Reims. A 19 ans et 2 mois, il est devenu le troisième plus jeune buteur du club au XXIe siècle. Les deux autres joueurs présents sur le podium avec lui sont autant de bons exemples à suivre. Il s'agit d'El Bilal Touré (18 ans et 3 mois) et Nathanaël Mbuku (18 ans et 7 mois).

