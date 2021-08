Stade de Reims : Garcia envoie un premier signal au PSG de Messi

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le Stade de Reims commence à y prendre goût. Pour la troisième fois en autant de sorties cette saison, le club marnais a pris un point ! Hier, c’est à Metz que les hommes d’Oscar Garcia ont sévi grâce à une réalisation de Marshall Munetsi (1-1).

L’ancien entraîneur de l’ASSE ne se satisfait pas de ce résultat et se serait bien vu repartir de Lorraine avec les trois points d’une victoire qui semblait tendre les bras à ses joueurs.

« On est venus chercher les trois points, on en a pris un mais je crois qu'on en méritait trois, surtout en deuxième période, a-t-il concédé en conférence de presse. On a tiré douze fois mais on doit cadrer plus. Je crois qu'on a bien joué, on s'est créé des occasions, on a trouvé des espaces mais si on ne marque pas, c'est difficile de gagner. » Le PSG de Lionel Messi est prévenu dimanche prochain en clôture de la 4e journée de L1 (20h45).

🔴⚪️ Après Metz - Reims



Oscar Garcia ➡️ Reims méritait moeux qu’un nul à Metz



À lire 👉🏻 https://t.co/JASggYu8wK pic.twitter.com/Gezg5e2DRN — Reims VDT (@reimsvdt) August 23, 2021