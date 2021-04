Stade de Reims : Guion a fixé un ultime objectif, point de chute en vue ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Plus que six matches avant que David Guion et le Stade de Reims ne prennent des directions différentes. La révélation par L'Equipe de la fin de l'aventure et du remplacement du technicien par Oscar Garcia a rendu furieux Jean-Pierre Caillot mais les faits sont avérés : il y aura un changement de coach en Champagne en fin de saison.

Ce qui n'empêche pas Guion, dans les petits papiers du SCO d'Angers pour remplacer Stéphane Moulin, d'avoir une certaine ambition pour celle en cours. « Malgré la série de défaites des Messins, c’est un groupe qui respire la sérénité. Ils ont des arguments individuels et ont prouvé leur force collective jusqu'ici. C’est une équipe très atypique, adepte du marquage individuel. Une des rares formations dans ce championnat à utiliser ce fonds de jeu. Elle fonctionne aussi beaucoup par attaques rapides et placées. On joue contre le 10e du championnat. Si on gagne dimanche, on passe dans la première partie de tableau. C’est ce qui nous motive. »