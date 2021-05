Stade de Reims : David Guion affiche une préférence pour son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Le Stade de Reims a fini la saison en queue de poisson. Hier, les hommes de David Guion ont été incapables de s’imposer au stade Auguste-Delaune devant une équipe des Girondins de Bordeaux en souffrance.

Pire, les Champenois ont terminé cet exercice pénible avec une nouvelle défaite en souvenir, sur des buts de Yacine Adli et Enock Kwateng (1-2). David Guion reconnaît qu’il avait peut-être autre chose en tête pendant le match, lui qui va quitter le club à l’intersaison.

« Désormais, j'aimerais continuer avec un nouveau projet »

« Pendant le match, j'étais dans le moment présent, je voulais qu'on aille chercher cette douzième place et je suis très déçu qu'on n'ait pas réussi à faire mieux, a-t-il affirmé en conférence de presse. Une fois ce match terminé, j'ai passé de bons moments avec mes joueurs pour les dernières discussions qu'on a eues. Avant la rencontre, j'ai eu un accueil très chaleureux, beaucoup de cadeaux et de témoignages des supporters. Mes joueurs ont fait preuve de beaucoup de gentillesse et de reconnaissance. Le club sait le travail que j'ai fait depuis neuf ans. Désormais, j'aimerais continuer avec un nouveau projet. »