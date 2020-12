Stade de Reims : Guion sur la sellette, la quête de son remplaçant aurait débuté !

Le Stade de Reims est toujours dans le dur cette saison. Malgré quelques embellies ici et là, le club champenois brille par son inconstance et pointe toujours dans les bas fonds du classement de L1, au 17e rang. Ce mauvais début d’exercice commence à peser en interne même si le discours officiel reste ferme.

« Dix points en 13 journées, le bilan est loin d’être bon et la première période contre Nice est mauvaise, analyse le directeur général Mathieu Lacour dans L’Équipe. Pour autant, on n’envisage pas de changer des choses. Car on estime que le coach n’est pas du tout en fin de cycle, que l’on peut tous ensemble inverser le cours des choses et ce que j’ai pu voir sur le terrain n’est pas catastrophique. »

Le Stade de Reims se penche à nouveau sur des CV

Le quotidien sportif n’a pas la même vision des choses. « Le Stade de Reims se penche à nouveau sur des CV, notamment étrangers. Aucun nom n’a encore filtré mais, en cas de contre-performances sur les prochains matches (Brest, Nantes), pas sûr que la patience affichée par les dirigeants rémois dure plus longtemps », concluent nos confrères.