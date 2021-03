Stade de Reims : Guion veut que son équipe franchisse un dernier cap

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Sans briller, Reims s'est imposé ce dimanche sur la pelouse de Dijon (1-0), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Profitant d'un ballon relâché plein axe par le gardien dijonais, Anthony Racioppi, Boulaye Dia a inscrit dans le but vide sa 13e réalisation de la saison en championnat. Avec cette victoire, les Rémois passent 12es au classement et font un grand pas vers le maintien.

David Guion Credit Photo - Icon Sport

L'entraîneur du Stade de Reims, David Guion, s'est montré satisfait de la performance de son équipe. "C’est une victoire importante. Nous comptons 38 points, c’est un bon total, quand on se rappelle que nous n’en comptions que 2 après sept journées. Nous nous attendions à un match difficile face à une équipe qui se devait de gagner. Mon équipe a été sérieuse, disciplinée, elle a été efficace", a-t-il confié en conférence de presse, avant d'évoquer l'axe de progression des siens. "Nous avons reculé après soixante-dix minutes, il faut que nous progressions dans ce domaine, pour éviter de nous mettre en difficulté."

90+4' 🏁 D'une courte tête, le SDR s'impose à Dijon et empoche trois précieux points supplémentaires sur un but de Boulaye Dia, le 13ème cette saison ! Un résultat acquis non sans mal mais avec solidité et mental #DFCOSDR (0-1) pic.twitter.com/25MVkwVY1j