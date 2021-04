Stade de Reims : L'Equipe a mis le feu au club, Caillot est en colère

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Mardi soir, L'Equipe lâchait une petite bombe en annonçant l'arrivée probable d'Oscar Garcia au Stade de Reims. Une arrivée censée combler le départ de David Guion en fin de saison. Une information qui s'est avérée exacte mais qui a mis dans l'embarras Jean-Pierre Caillot. Dans les colonnes de l'Union, le président rémois s'est agacé de cette fuite.

Caillot dénonce un manque de respect pour David Guion

« Je ne vous cache pas que c'est hyper déplaisant de lire ce genre de nouvelles dans la presse (…) La moindre des choses aurait été de nous contacter avant de les communiquer. Nous aurions confirmé ou infirmé, mais pas avant d'en avoir informé notre entraîneur. C'est à lui que nous réservons la primeur de nos décisions. Comme tout le monde, il lit la presse. Mettez-vous à sa place quand il découvre des choses non officielles qui le concernent. Il ne mérite absolument pas qu'on lui manque de respect », a glissé Jean-Pierre Caillot.

Placé dans une situation « désagréable » avec la révélation des contacts concernant Oscar Garcia, le boss stadiste confirme néanmoins la fin de l'aventure actée avec David Guion : « Le rôle d'un dirigeant, c'est toujours de se projeter dans l'avenir. Gouverner, c'est prévoir. Concernant le timing, je pense que c'est toujours mieux d'avoir ce genre de réflexion pendant une trêve, ce qui permet une transition intelligente. En précisant rapidement les choses, ça lui offre aussi la liberté de négocier son avenir et de saisir toutes les opportunités qui n'existeront pas dans quelques mois (…) David avait déjà été sollicité. Il l'est encore et c'est normal ».