Stade de Reims : l’impact de la crise avec Mediapro est mesuré

France Bleu évoque les conséquences de la crise Mediapro sur le Stade de Reims. Selon le média, « il n'y a pas de craintes sur les capacités de trésorerie du club rémois à court et moyen terme. Sachant que la masse salariale ne concerne pas uniquement les joueurs, mais l'ensemble des personnels du club soit environ 140 salariés. D'autres clubs en revanche sont beaucoup plus dépendants du règlement ponctuel des traites avec une trésorerie plus exsangue, notamment en raison de la perte d’exploitation que représentent les matches à jauge réduite et à huis clos.

Avec notamment les transferts de Disasi à Monaco et Kamara à Nice, Reims fait partie des clubs qui semblent avoir les reins solides. « Dans un scénario catastrophe ou Mediapro continuerait à ne pas payer et où aucun autre diffuseur se substituerait, il restera les actifs des clubs. Le Stade de Reims en possède avec des joueurs qui ont une valeur importante qui pourraient être vendus plus tôt que prévu », conclut France Bleu.